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Güncel
AA 09.10.2023 21:58

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneğinden tıbbi yardım çağrısı

Türkiye'deki Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği, Filistinlilere tıbbi yardım desteği vermek için yolların açılması ve malzemelerin geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneğinden tıbbi yardım çağrısı

Dernekten yapılan açıklamada, İsrail'in 2 günden bu yana Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı hatırlatıldı.

İsrail ordusunun, hastaneleri, yaralı taşıyan ambulansları ve sağlık görevlilerini hedef aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdiye kadar 5 sağlık personeli şehit edilmiştir. Türkiye'deki Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği olarak, Filistin halkına yardım etmek ve yaralarını sarmak için bizzat bölgeye gitmek istiyoruz, yolların açılmasını, ilaçların ve tıbbi yardım malzemelerinin girişine müsaade edilmesini talep ediyoruz. Şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve tüm Filistin halkına sabırlar dilerken, şehit ve yaralı sivillerin sayısının artmasından endişe ediyoruz. Terör devleti İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinli sivilleri ölüme terk edemeyiz. İsrail'e 'dur' diyen yok mu?"

Açıklamada, her zaman insanlık ve insan haklarından yana duruş sergileyen Türkiye'nin, Filistinliler için gerekli sağlık ve insani yardım desteğini vermesi istendi.

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