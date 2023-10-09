Aksaray'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Mehmet Ali C. (33) idaresindeki otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 4'üncü kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan F'ye (53) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ayhan F, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Mehmet Ali C. gözaltına alındı.
Ayhan F'nin pazar alışverişi yaptıktan sonra evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.