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Güncel
AA 09.10.2023 17:46

Zonguldak'ta "Kafes" operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyede

Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta "Kafes" operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyede

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik 6 Ekim'de 31 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında kent merkezinde yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken, 8'i güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde yakalanan 7 zanlının ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik 6 Ekim'de gerçekleştirilen "Kafes" operasyonunda, Zonguldak il merkezinde 11, Karadeniz Ereğli ilçesinde de 7 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kesici ve delici alet ile 103 mermi ele geçirilmişti.

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