İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Evlerinde ve parti binalarında teröristbaşının posterleri

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP İl ve İlçe Başkanlıklarında yapılan aramalarda, teröristbaşına ait posterler, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması ve toplatması bulunan (BTÖ) Bölücü Terör Örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konulmuştu.

3'ü de tutuklandı

Gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler HDP İzmir il Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.