Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece sahilinde yüksek dalgalar oluştu
[Fotograf: AA]
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Büyükçekmece sahilinde yüksek dalgalar oluştu.
Marmara Bölgesi'nde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos, bugünde etkisini sürdürüyor. Şiddetli lodos nedeniyle Büyükçekmece sahilinde yüksek dalgalar meydana geldi.
Dalgaların şiddetiyle deniz suyu, sahildeki yürüyüş yoluna kadar taştı. Bu nedenle sahildeki bazı taşlar da yerinden çıktı. Kuvvetli dalganın etkisiyle, sahile kırmızı deniz yosunları taşındı.
Öte yandan bazı vatandaşların dalgalara rağmen sahilde yürüyüş ve koşu yaptığı görüldü.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul
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