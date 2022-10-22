Artçıları da hesap edildiğinde Amerika’nın Hiroşima’ya attığı atom bombasının 37 katına denk gelen Van depremi, 23 Ekim saat 13.41’de meydana geldi.

Merkez üssü Edremit ilçesiydi. 24 saniye boyunca süren sarsıntılar 7,2 olarak ölçüldü. Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerin yanı sıra İran ve Kuzey Irak'ta da hissedildi.

Depremin hemen ardından AFAD, UMKE, Kızılay ekipleri çalışmalarına başladı. Van’da ve Ankara’da kriz masaları oluşturuldu. Enkazdan çıkarılan ilk yaralılar Van’daki hastanelerde tedavi altına alındılar.

Uzak illerden yardım koridorları açıldı

Çevre illerin ve hava ambulanslarıyla uzak illerin hastaneleri de Van’dan gelen yaralılar için seferber edildi. Van çevresindeki illerden ardından uzak illerden yardım koridorları açıldı.

Ayrıca, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Taburu ve Jandarma Genel Komutanlı'ğından bir Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) Taburu deprem bölgesine gönderildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı'nda iki, Diyarbakır'daki bir uçağı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın koordinasyonunda tıbbi yardım ile arama kurtarma malzeme ve personelini bölgeye taşıdı.

Gece, saat 00:30 olduğunda afet bölgesinde toplam 1584 arama kurtarma personeli, 491 sağlık personeli, 10 arama köpeği, 256 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 75 ambulans görev başındaydı.

Ayrıca 20 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 2546 çadır, 7648 battaniye, 1120 gıda paketi, 10.040 gıda kolisi ve 500 kumanya deprem bölgesine ulaştırıldı.

16 gün sonra ikinci kez yıkım yaşandı

Depremden 16 gün sonra 9 Kasım 2011`deki 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıyla Van ikinci kez yıkım yaşadı. Van-Edremit merkezli depreme zaten bölgede bulunan ekipler hızla müdahale ettiler.

İki depremde 644 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 1966 vatandaşımız yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarında 252 kişi enkazdan çıkarıldı.

Azra bebek Van depremiyle yaşıt

Depreme henüz 14 günlükken yakalanan ve enkaz altından 47 saat sonra çıkarılan Azra Karaduman, Van depreminin simgesi oldu.

Çıkarıldıktan sonra Ankara’ya ambulans uçakla götürülüp tedavi edilen Azra Karaduman Van depremiyle yaşıt.

Depremlerin ardından, Van merkez, köyleri, Erciş ve Edremit'te 21 bin 692 yapının enkazı kaldırıldı. Van genelinde 200 binden fazla konut, işyeri ve ahır incelenerek, hasar tespit işlemi yapıldı.

İncelenen yapıların yüzde 26'sının ağır hasarlı, yüzde 8'inin orta hasarlı, yüzde 36'sının az hasarlı ve yüzde 30'unun hasarsız olduğu tespit edildi.

Bölgede 23 bin 691 konut ile 2 bin 325 ahır yapıldı. 1. 625 konut ise güçlendirildi.

Van merkez ve köylerinde, Erciş merkez ve köylerinde ve Edremit'te olmak üzere 40 bin az hasarlı konut için kiracı ve ev sahiplerine 50 milyon TL ödeme yapıldı. Kalıcı konutların ve altyapı inşası için bugüne kadar 2 milyar 362 milyon TL kaynak kullanıldı.