Güvenlik güçlerinin yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 terör şüphelisi yakalandı.

Terör örgütü PKK'ya 2015 yılının temmuz ayında katılan, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmaması nedeniyle büyük şehirlerde "fedai" tarzı eylemler için gönderildikleri tespit edilen "Hogir Van" kod adlı S.D., "Dersim Çewlik" kod adlı B.B. ile "Kendal Azadi" kod isimli M.K., İzmir, Çanakkale, ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ile M.K., "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan tutuklandı. B.B. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA