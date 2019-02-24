Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giren İstanbul'da, dün aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, bugün de havanın soğumasıyla etkisini artırdı.

İstanbullular güne beyaz örtüyle uyandı. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kar yağışının akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Kar yağışının gece boyu etkili olduğu İstanbul'da kent geneli beyaza büründü. Tarihi Yarımada'daki beyaz örtü havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bazı noktalarda trafik normal seyrinde akarken, kar yağışı nedeniyle kentte ara ara trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayollarına bağlı kar küreme araçları yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Şişli ve Kağıthane'de maddi hasarlı birkaç kaza meydana geldi.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 83 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla D-100, TEM Karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

Bugün ve yarın Türkiye geneli hava durumu ise şöyle;

Kaynak: TRT Haber