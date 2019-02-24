Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, 20 Şubat'ta ABD'de çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

"Kendisine Chicago’daki son görevimizi yaptık"

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu tarafından Wisconsin eyaletinin başkenti Madison’daki Madison Hastanesinden teslim alınan tarihçi Karpat’ın cenazesi, öğle saatlerinde Chicago’ya getirildikten sonra Başkonsolos Umut Acar’ın nezaretinde Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teslim edildi.

Cenazenin, THY’nin Chicago-İstanbul seferini yapan Kınalıada uçağına nakline ise, Başkonsolos Acar’ın yanı sıra THY Chicago Müdürü Fatih Eroğlu ve diğer yetkililer refakat etti.

Cenazenin uçağa alınmasının ardından açıklama yapan Başkonsolos Acar, şu ifadeleri kullandı:

"20 Şubat günü, Chicago’ya yaklaşık 2,5 saat mesafedeki Madison’da hayata gözlerini yuman büyük fikir adamı, tarih profesörümüz Kemal Karpat'ın naaşını THY uçağına yükledik. Kendisine Chicago’daki son görevimizi yaptık, şimdi Türkiye’ye uğurluyoruz."

"Yeri doldurulamaz bir insan"

Chicago Başkonsolosluğu görevi sırasında Karpat’ın son 3 yılına tanıklık etme fırsatı bulduğunu belirten Acar, şunları söyledi:

"Cumhuriyet ile yaşıt, çok ünlü ve çok büyük bir insan, yeri doldurulamaz bir insan. Ben görevim sırasında kendisinin 96 yıllık ömrünün son 3 yılına tanıklık etme fırsatı buldum. Kendisini belli aralıklarla Madison’daki evinde ziyaret eder, hoş sohbette bulunurduk. Onunla 2-3 saat oturup konuşmak bir kitap okumaya bedeldi. Çok üzgünüz. Ama mukadderat tabii ki. Üzülmekten, dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor."

"Böyle büyük bir ismi kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

Umut Acar, tarihçinin 25 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da toprağa verileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Karpat, 25 Şubat Pazartesi günü adına yakışır bir şekilde, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İstanbul’da Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Fatih Camii Haziresi'nde törenle toprağa verilecek. Böyle büyük bir ismi kaybettiğimiz için çok üzgünüz, milletçe başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah."

Kaynak: AA