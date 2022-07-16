Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'daki demir döküm fabrikasındaki yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir demir döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedene patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
Patlama sesi fabrika yakınlarındaki mahallelerden duyulurken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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