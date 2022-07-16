Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Ömer Atak (58) yönetimindeki 06 SD 718 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi’nde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Atak'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya
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