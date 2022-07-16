Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul'daki simge yapılarda 15 Temmuz'a özel video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlik kapsamında, Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi'ne, Türk bayrağı, "Türkiye Aşkına" yazısı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

[Fotoğraf: AA]

Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına yapılan gösterilerde 15 Temmuz'da yaşananları anlatan filmlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları ve darbeye karşı duran vatandaşların görüntüleri de yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Atatürk Kültür Merkezi`nin ön yüzünde de mapping gösterisi yapıldı.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, Türk bayraklarıyla İstanbul'un simge binalarına yansıtılan video mapping ve ışık gösterileri etkileyici kareler oluşturdu.

15 Temmuz'a özel mahyalar yazıldı

Büyük Çamlıca Camii'nin mahyalarına da hem Türk bayrağı ve yazılı mahyalar yansıtıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yazılı mahyalarda, "Siz toprağa değil kalplere gömüldünüz", "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi", "15 Temmuz'u unutma unutturma", "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun", "15 Temmuz destanına şahidiz", "Vatan sevgisi imandandır" ifadeleri yer aldı.