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Türkiye
AA 05.04.2025 08:35

Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AA]

İstanbul- İzmir otoyolu Orhangazi mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil birbiriyle çarpıştı.

Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Yaralılardan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

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