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Türkiye
TRT Haber 05.04.2025 07:31

Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ve yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Bir süredir yurdu etkisi altına alan yağışlı sistemin yeni haftada da etkili olması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta boyunca ülke genelinde görülecek yağışlar, yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak

Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 11, İzmir'de 15, Samsun'da 8, İstanbul'da 11, Antalya'da 18, Adana'da 20, Diyarbakır'da 19, Erzurum'da 11 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca rüzgarın yarın ve pazartesi günü Marmara'da kuzeyli yönlerden, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

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