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Türkiye
İHA 05.04.2025 03:08

Seyir halinde görüntülü sohbet etti, direksiyonu bırakıp düşen telefonu kaldırdı

Aksaray'da bir sürücü, seyir halinde görüntülü sohbet etti. Direksiyonu bırakıp düşen telefonu kaldırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Seyir halinde görüntülü sohbet etti, direksiyonu bırakıp düşen telefonu kaldırdı

Görüntüler Aksaray'da Atatürk Bulvarı'nda telefon kamerasına yansıdı.

Atatürk Bulvarı'ndan eski hastane istikametine seyreden otomobil sürücüsü, aracın göğüs ile cam arasına sıkıştırdığı telefonuyla arkadaşıyla görüntülü görüşmeye başladı.

Arkadaşıyla dakikalarca konuşan sürücü trafikte kilometrelerce görüntülü konuşarak seyrederken, seyir halindeyken düşen telefonunu 2 eliyle de direksiyonu bırakarak telefonu kaldırdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Trafikte her an kaza yapma riskiyle karşı karşıya olan sürücü zaman zaman da düşmek üzere olan telefonuna eliyle müdahale ederek düzeltip görüşmesine devam etti.

Kırmızı ışıkta beklerken kendisine gören diğer araç sürücüleri ve yolcular hayretler içerisinde kalırken, sürücünün bu dikkat dağıtıcı tehlikeli sürüşü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Atatürk Bulvarı'ndan Şeyhamit Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü görüşmesine devam ederken uzaklaşarak gözden kayboldu.

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Aksaray Cep Telefonu Trafik
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