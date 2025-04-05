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Türkiye
AA 05.04.2025 01:28

Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.

Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 3 katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından 3 aylık Sevginur Durmuş'un yanmış cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Dumandan etkilenen Efe Durmuş (4) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Efe Durmuş, hastanede hayatını kaybetti

Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

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