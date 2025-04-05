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Türkiye
AA 05.04.2025 00:30

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği başladı

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği başladı

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Kırıkkale Ramazan Bayramı Trafik
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