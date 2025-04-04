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Türkiye
İHA 04.04.2025 23:08

Antalya’ya nisanda kar sürprizi

Antalya’da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Akseki-Seydişehir kara yolunda 5 kilometrelik mesafeye kar yağdı.

Antalya’ya nisanda kar sürprizi

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda ve 1825 metre rakımlı Alacabel’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı.

Antalya’ya nisanda kar sürprizi

Kar yağışı Akseki-Seydişehir kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik mesafesinde etkili oldu. Bölgede kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Antalya’ya nisanda kar sürprizi

1825 metre rakımlı Alacabel’de kısa süren yağış sonrası kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge ekipleri 1825 metre rakımlı Alacabel’güvenlik önlemleri aldı.

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