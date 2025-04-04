Antalya’ya nisanda kar sürprizi

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda ve 1825 metre rakımlı Alacabel’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı.

Kar yağışı Akseki-Seydişehir kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik mesafesinde etkili oldu. Bölgede kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

1825 metre rakımlı Alacabel’de kısa süren yağış sonrası kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge ekipleri 1825 metre rakımlı Alacabel’güvenlik önlemleri aldı.