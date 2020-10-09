Bursa'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın yanı sıra dolu yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Gemlik-Orhangazi kara yolunda trafik sıkışıklıkları yaşanırken, Umurbey Mahallesine giden kara yolunda yaşanan su birikintileri de trafik akışını zora soktu.

Yıldırım düşme anı kamerada

Gemlik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir ağaç parçalandı. Yıldırımın düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Fırtına işçilerin kaldığı konteynerı devirdi

İlçede kötü hava şartlarına zaman zaman fırtına da eşlik etti.

Cihatlı Mahallesinde, yapı süren konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner fırtınanın kuvvetiyle yerinden söküldü, 12 metre aşağıdaki yola düştü.

Konteynerin devrildiği esnada içerisinde kimse olmadığı öğrenildi.