Haber Giriş: Kaynak: AA
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçan çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki otomobil Kaynarca-Karasu duble yolu Küçükkaynarca Mahallesinde Yusuf Cihan'a çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cihan'ın cenazesi morga götürüldü.
Yaralanan sürücü A.G ile otomobilde yolcu olarak bulunan kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren çocuğun çiftlikte oyun oynarken kendisini kovalayan bir köpekten kaçmaya çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiği belirtildi.
Etiketler: sakarya Kaynarca Devlet HastanesiSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 21:10
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