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Karabük'te 'hayalet' kostümlü COVID-19 uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te "hayalet" kostümü giyen 2 kişi, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.
Koronavirüs salgınına dikkati çekmek isteyen İlayda Gürbüz ve arkadaşı, beyaz örtüyü üzerlerine alarak, "hayalet" gibi sokağa çıktı.
Gürbüz ve arkadaşı, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı. Durumu görenler Gürbüz ve arkadaşıyla fotoğraf çektirdi.
Gürbüz, COVID-19 salgınına dikkati çekmek için arkadaşı ile "hayalet" kılığına girdiklerini ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.
Etiketler: koronavirüs Karabük covid-19Son Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 22:34
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