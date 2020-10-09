Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19'u yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüsü (COVID-19) tedavisi gören hemşire, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Alanya ilçesinde özel bir hastanede çalışan hemşire Hatice Soylu, yurt dışından gelen yakınlarıyla temas ettikten sonra COVID-19 testi yaptırdı.
Testi pozitif çıkan Soylu, tedaviye alındı.
Tedavisinin ardından COVID-19'u yenerek taburcu edilen Soylu, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Etiketler: koronavirüs covid-19 antalyaSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 21:44
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