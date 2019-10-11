Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği kişilere operasyon yaptı.

Baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

12 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: TRT Haber