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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı11 Ekim 2019 Cuma 04:31 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 04:33
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği kişilere operasyon yaptı.
Baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
12 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: TRT Haber