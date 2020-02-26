Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da teleferik seferlerine ara verildi
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.
Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeni ile bugün (26.02.2020) tam gün kapalıdır.— Bursa Teleferik (@TeleferikBursa) February 26, 2020
Today, our facility is closed whole day because of strong wind.#Bursa #BursaTeleferik #Uludağ
Etiketler: Şiddetli rüzgar bursa teleferikSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:56
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