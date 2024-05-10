Tayland'da sıcak hava nedeniyle 61 kişi öldü

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın başından itibaren 61 kişinin sıcak çarpmasından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı başkent ve çevresi ile kuzeydoğu bölgeleri için sıcaklık uyarısı yapılan açıklamada, yaşlılar ile kronik hastalar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Sıcaklığa bağlı ölüm riski artıyor

Ülkenin kuzeyindeki Lampang bölgesinde hafta içerisinde sıcaklık 44,2 dereceye yükselerek 2023'ün ulusal sıcaklık rekoru olan 44,6 dereceye yaklaşmıştı.

El Nino hava olayının, yılın en sıcak dönemini yaşayan Güneydoğu Asya ülkelerinde sıcaklığa bağlı ölüm riskini arttırdığı kaydediliyor.