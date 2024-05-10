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Dünya
AA 10.05.2024 20:54

Tayland'da sıcak hava nedeniyle 61 kişi öldü

Tayland'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 2024'ün başından beri 61 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bangkok ile ülkenin kuzeydoğu bölgeleri için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Tayland'da sıcak hava nedeniyle 61 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın başından itibaren 61 kişinin sıcak çarpmasından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı başkent ve çevresi ile kuzeydoğu bölgeleri için sıcaklık uyarısı yapılan açıklamada, yaşlılar ile kronik hastalar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Sıcaklığa bağlı ölüm riski artıyor

Ülkenin kuzeyindeki Lampang bölgesinde hafta içerisinde sıcaklık 44,2 dereceye yükselerek 2023'ün ulusal sıcaklık rekoru olan 44,6 dereceye yaklaşmıştı.

El Nino hava olayının, yılın en sıcak dönemini yaşayan Güneydoğu Asya ülkelerinde sıcaklığa bağlı ölüm riskini arttırdığı kaydediliyor.

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