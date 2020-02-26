Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 6 Ocak 2020’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, ön başvuruların ardından adayların sözlü mülakata alındı.

2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama…

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapıldı. Sonuçlar bugün açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları sonuçlarına https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonucu-sorgulama linki üzerinden ulaşılabiliyor.

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

Tercihler nasıl yapılacak?

Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemek zorunda.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.

20 bin ek atama daha yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi verdi. 2020 yılında daha önceden açıklanan 20 bin öğretmen atamasına ek olarak 20 bin öğretmen ataması daha yapılacak. 2020 yılında toplamda 40 bin öğretmen ataması yapılacak.

Bakan Selçuk öğretmenlere 20 bin ek atama yapılmasına ilişkin açıklamasında 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi.

En çok atama yapılacak alanlar

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.