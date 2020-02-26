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13 ilde FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adana merkezli 13 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de olduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden mahrem imamlarla aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: son dakika FETÖ operasyonu Adana soruşturma gözaltı kararı meslekten ihraç edilmiş polislerSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 07:50
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