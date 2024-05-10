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Dünya
TRT Haber 10.05.2024 21:17

Güney Afrika'dan Uluslararası Adalet Divanı'na 'İsrail' için yeni talep

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasında acilen ek tedbir alınmasını istedi. Ayrıca, daha önce verilen tedbir kararlarının gözden geçirilmesi talep edildi.

Güney Afrika'dan Uluslararası Adalet Divanı'na 'İsrail' için yeni talep
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın daha önce aldığı tedbir kararlarının Gazze'deki değişen koşullar karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

İsrail'e karşı açılan soykırım davasında öngörülen geçici tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

Güney Afrika, ek tedbirlerin belirlenmesi için de Mahkemeye acil bir talepte bulundu. Talepte ayrıca, “İsrail'in Refah'a saldırısıyla ortaya çıkan durumun, Gazze'deki Filistin halkının haklarına onarılamaz zararlar vereceği” vurgulandı.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.

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