Puslu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.12.2024 14:32

Bursa'da tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 55'e yükseldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tavuk döner yedikten sonra fenalaşıp, hastanede gıda zehirlenmesi teşhisi ile tedavi görenlerin sayısı, 55'e yükseldi.

Bursa'da tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 55'e yükseldi

Yenişehir ilçesinde dün saat 18.00'den sonra iddiaya göre, aynı işletmede farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 17 kişi, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişiler tedaviye alınırken, gece boyunca aynı şikayetle hastaneye 38 kişi daha müracaat etti. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan toplam 55 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İş yeri mühürlendi, soruşturma başlatıldı

Diğer yandan İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinden alınan tavuk, sos ve salata numuneleri incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilirken, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özer işletmenin tahlil sonuçları çıkana kadar zabıta ekiplerince geçici olarak mühürlendiğini açıkladı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da yaşları 16-50 arasında değişen 55 kişinin hastaneye müracaat ettiği gıda zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER
Bursa Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
Ankara'da haksız fiyat ve gramaj denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı
15:37
Şişli'de otopark ücretlerine yüzde 137'e varan oranda zam
15:33
AA: Rejim karşıtı silahlı gruplar Hama kent merkezinin iç kesimlerine vardı
15:32
Türkiye'den AB ülkelerine kanatlı eti ihraç edilecek
15:32
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor
15:25
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da yaşam zorlu geçiyor
Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da yaşam zorlu geçiyor
FOTO FOKUS
161,5 metrekarelik tarihi Hereke halısı Hollanda'ya uğurlandı
161,5 metrekarelik tarihi Hereke halısı Hollanda'ya uğurlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ