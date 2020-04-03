Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da jandarma ekipleri, 2 bin 300 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan kişi ile satın almak isteyenleri suçüstü yakalarken, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde bulundurduğu tarihi eser özelliği taşıyan ve 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı yüklü miktarda paraya satan A.E'yi gözaltına aldı.
A.E'nin Tevrat'ı sattığı S.M, H.Y. ve O.K. isimli şahıslar da gözaltına alınırken, 4 kişiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Ele geçirilen Tevrat muhafaza altına alındı.
Etiketler: bursa Tevrat tarihi eser jandarma operasyonSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 22:18
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