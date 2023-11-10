Bursa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Bursa'da Eyüp Cıtalcı'nın kullandığı otomobil, Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi İhsaniye metro istasyonu mevkiinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp önce ağaca ardından hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın duvarına çarparak takla atıp sürüklendi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, alt geçit duvarına çarparak durdu.

Kazanın şiddetiyle kimliği belirlenemeyen kadın araçtan fırlayıp sürüklenirken, sürücü Cıtalcı, Sühe El Cesim ve kimliği belirlenemeyen bir kişi daha araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçtan fırlayan ve kimliği belirlenemeyen kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Tabanca ve mermi bulundu

Yaralılardan birisi sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyerek olay yerinden kaçarken diğer 2 yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi bulundu.

Öte yandan kaza nedeniyle cadde yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araç parçalarının yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.