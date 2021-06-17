Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 05:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü. 25 yolcunun tahliye edildiği otobüs kullanılamaz hale geldi.
Engin Yakış idaresindeki İstanbul'dan Marmaris'e giden yolcu otobüsünün, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında arka tekerleği patladı. Bu sırada tekerlek kısmında dumanlar yükselen otobüs yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, içerisinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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