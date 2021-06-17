Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan çekiciyi binaya çarpmaktan ağaç kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Küçükçekmece'de durduğu yerde freni boşalan çekici, binaya çarpacağı sırada ağaca çarparak durabildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda bina sakinleri panik yaşadı.
Oto kurtarıcı sahibi Rüstem Ç., Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde çekici üzerindeki aracı indirmek için durdu.
Üzerindeki aracı indirmeye çalıştığı sırada, freni boşalan çekici hareket etmeye başladı. Bir süre yokuş aşağı giden çekici, bir binaya çarpacağı sırada ağaca çarparak durabildi.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda bina sakinleri panik yaşadı. Kazada, çekici ve üzerindeki araçta hasar oluştu.
Çekiciden yola dökülen madeni yağ, belediye ekiplerince temizlendi.
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