Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 03:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:35’te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 37,50 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 17.06.2021, 03:35:16 TSİ
Enlem : 35.7380 N
Boylam : 24.8870 E
Derinlik : 37.50 km
Detay : https://t.co/2vr7AsMIZp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem AFAD Ege Denizi
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