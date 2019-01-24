Türkiye

Bursa'da seyir halindeki araç yanarak küle döndü

24 Ocak 2019 Perşembe 08:06 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 08:07

Bursa Osmangazi'de, şehir trafiğinin en yoğun olduğu noktada seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü. 4 şeritli Bursa- İzmir yolu bir süre trafiğe kapandı.

Bursa-İzmir yolunda, Büyükşehir Belediyesi Stadyumu mevkiinde iş yerinden evine giden Yusuf Kaplan yönetimindeki 06 ZGP 57 plakalı otomobilden seyir halindeyken bilinmeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden Kaplan, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin ön kısmını sardı. Bu sırada diğer araç sürücüleri yangın tüpleriyle alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Sürücülerin müdahalesi yangını söndürmeye yetmezken, 4 şeritli Bursa-İzmir yolu trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapanan Bursa-İzmir yolu ise otomobil kaldırıldıktan sonra trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA Etiketler: yangın bursa

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