Orhangazi ilçesinde, kırsaldaki Paşapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde tedavisi süren 72 yaşındaki Aliye Yıldırım müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selden kurtarılan diğer 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu kişilerin aynı aileye mensup oldukları, mahalle dışında yaşadıkları ve bazı günlerde Paşapınar'a gelerek prefabrik evlerinde kaldıkları belirtildi.

Sele kapılan 4 kişi kurtarılmıştı

Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nden geçen derenin 24 Ağustos akşamı yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu sele kapılan 4 kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak Orhangazi ve Gemlik'teki devlet hastanelerine kaldırılmıştı.

Bu kişilerden Aliye Yıldırım, Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmişti.