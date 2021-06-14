Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 04:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da sağanak: Cadde ve sokakları su bastı
Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Su birikintisi nedeniyle bazı bölgelerde araçlar trafikte zor anlar yaşadı.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Orhangazi ilçesinde bazı yollarda su birikintileri oluştu, evlerin bahçe kısımları su altında kaldı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri ise su birikintisiyle dolan sokaklarda zor anlar yaşadı.
Etiketler: Sağanak
Son Haberler
- 04:11
- 03:50
- 03:29
- 02:23
- 02:04
Sıradaki Haber
Uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz