Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bir teknenin Orak Adası önlerinde su alarak sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle suyu boşaltılan 12 metre uzunluğundaki teknede bulunan 4 kişi, Kuyular mevkisindeki tersaneye götürüldü.
Etiketler: Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Balıkesir'de bir fabrikaya kirlilik cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz