Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 katlı binanın bodrumundaki kuyuda göçük oluştu
Konya'da bir evin bodrumundaki kuyuda oluşan göçüğün altında kalan kişiyi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Sonarzu Sokak'taki 3 katlı binanın bodrumundaki kuyuda göçük meydana geldi.
Yılmaz T'nin toprak altında kaldığını gören yakınları, durumu, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, 23 metre derinliğindeki göçüğe girdi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda Yılmaz T'yi bulunduğu yerden halatlar yardımıyla çıkardı.
Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yılmaz T'nin oğlu İhsan T, gazetecilere, bodrumdaki kuyunun daha önce su kuyusu açmak amacıyla kazıldığını, babasının çukurdaki tahtaları almak için içeriye girdikten sonra göçük oluştuğunu savundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: AFAD
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