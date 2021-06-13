Muğla'nın Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Yangın, 50 itfaiye personeli, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 3 iş makinesi ile bir söndürme helikopterinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangında marangoz atölyesi tamamen yandı.