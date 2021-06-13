Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 20:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da kereste atölyesinde yangın
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kereste atölyesinde yangın çıktı. Yerleşim yerlerine sıçramasından endişe edilen yangın üç saatte söndürülebildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.
Yangın, 50 itfaiye personeli, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 3 iş makinesi ile bir söndürme helikopterinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.
Yangında marangoz atölyesi tamamen yandı.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 21:23
- 21:27
- 20:44
- 20:42
- 20:31
Sıradaki Haber
Yunan sahil güvenlik botu ihlal ettiği Türk kara sularından çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz