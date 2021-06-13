Marmara Denizi'nde etkili olan ve özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy'de sahili kapladı.

Bakırköy açıklarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahile vurduğu görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Florya'da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası drone ile havadan görüntülendi.