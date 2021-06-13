Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 17:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Müsilaj, Bakırköy sahilini de sardı
[Fotoğraf: İHA]
Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) bu kez Bakırköy kıyılarını sardı. Sahilde deniz salyası ile oluşan tabaka, dron ile görüntülendi.
Marmara Denizi'nde etkili olan ve özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy'de sahili kapladı.
Bakırköy açıklarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahile vurduğu görüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Florya'da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası drone ile havadan görüntülendi.
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