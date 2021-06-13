Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, deniz salyası temizliği sırasında bir martının uçamadığını fark etti.

[Fotoğraf: DHA]

Martı, balık kepçesi yardımıyla denizden alındı. Ekipler, martıyı yıkayarak, ayaklarını ve kanatlarını deniz salyasından arındırdı.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen martı, tedaviye alındı.