Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 16:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Deniz salyası martının uçmasını engelledi
[Fotoğraf: DHA]
Yalova’da deniz salyası nedeniyle uçamayan martı, temizleme çalışması yapan ekip tarafından kurtarıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, deniz salyası temizliği sırasında bir martının uçamadığını fark etti.
[Fotoğraf: DHA]
Martı, balık kepçesi yardımıyla denizden alındı. Ekipler, martıyı yıkayarak, ayaklarını ve kanatlarını deniz salyasından arındırdı.
Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen martı, tedaviye alındı.
Etiketler: Müsilaj
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