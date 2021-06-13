Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mağaradaki kaçak kazıda zehirlendiler: 1 ölü, 1 kayıp
[Fotoğraf: Temsili]
Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak kazı için bir mağaraya giren 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Mağarada bulunan ikinci kişiye ulaşmak için AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki Latmos ören yerinde kaçak kazı için bir mağaraya giren 2 kişiden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Teknelerle ulaşımın sağlanabildiği olay yerine AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Mağarada bulunanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp ikinci kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.
Arama kurtarma çalışması için İzmir'den özel donanımlı bir ekip de bölgeye yönlendirildi.
Etiketler: Kaçak Kazı
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