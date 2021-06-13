Aydın'ın Söke ilçesindeki Latmos ören yerinde kaçak kazı için bir mağaraya giren 2 kişiden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Teknelerle ulaşımın sağlanabildiği olay yerine AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Mağarada bulunanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp ikinci kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

Arama kurtarma çalışması için İzmir'den özel donanımlı bir ekip de bölgeye yönlendirildi.