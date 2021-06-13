Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 13:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de başıboş atlar caddeye çıktı
Mersin’de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü boş caddeler, başıboş dolaşan atlara kaldı.
Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde ara sokaklarda dolaşan yuları olmayan atlar daha sonra ana caddeye çıktı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, trafik akışının ters yönünde koşan başıboş atlar tehlike oluşturdu.
Atları görenler cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
Etiketler: Mersin
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