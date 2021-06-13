Mardin Nusaybin'de, öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın, Mardin Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi.

Yaya çizgisi üzerinde yolu kontrol edip, yürümeye başladılar. Refüje yaklaştıkları sırada hızla gelen hafif ticari araç iki öğretmene çarptı.

Genç öğretmenler hayata tutunamadı

27 yaşındaki Büşra Yıldız ve 28 yaşındaki Suzan Basın ağır yaralandı. İlk müdahale sonrası hemen hastaneye sevk edildiler. Ancak doktorların çabası yeterli olmadı.

Acı haberi alan aileleri ve meslektaşları hastaneye akın etti. Cansız bedenleri, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Büşra Yıldız ve Suzan Basın'ın Nusaybin Oğuzhan İlkokulu'nda görev yaptıkları öğrenildi.

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren öğretmenler Suzan Basın ve Büşra Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Selçuk, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Suzan Basın ve Büşra Yıldız öğretmenleri Mardin Nusaybin'de trafik terörüne kurban verdik. İki genç öğretmen, binlerce öğrencinin öğretmeni... Duygularımı anlatamam. Ailelerine sabır diliyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağım. Mekanları cennet, başımız sağ olsun."