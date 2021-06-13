6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Antalya'da halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Duru Akça'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Berna Yıldırım Başak tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde, halası Rukiye A. ile oyuncak almak için evden çıkan Duru Akça, yaya geçidine geldi. Hala-yeğen yolun karşısına geçmeye çalışırken, Berna Yıldırım Başak'ın kullandığı otomobil durmayıp küçük çocuğa çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Duru Akça yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı.
Sürücü tutuklandı
Ailesi tarafından morgdan alınan küçük Duru'nun cenazesi, dün Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Berna Yıldırım Başak ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
"Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim"
6 yaşındaki Duru Akça'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Berna Yıldırım Başak, polisteki ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi.
Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum" dedi.
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