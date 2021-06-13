Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu için çok kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji tarafından Kastamonu için çok kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.
Açıklamada vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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