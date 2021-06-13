İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı pasaport polisi, 30 Mayıs'ta Almanya'ya gitmek üzere gelen kişinin durumdan şüphelenerek zanlıyı gözaltına aldı.

Parmak izi kontrolünde pasaport ve sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edilen N.Ş.'nin, belgelerin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden COVID-19 tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Hükümlü N.Ş. işlemlerin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevine teslim edildi.