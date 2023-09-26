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Türkiye
AA 26.09.2023 00:33

Bursa'da otoparkta silahla vurulan kişi öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki otoparkta silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da otoparkta silahla vurulan kişi öldü
[Fotograf: AA]

43 yaşındaki Bülent Karakuş, Çamlıca Mahallesi'ndeki Çamlıca Parkı'nın yanında bulunan otoparkta kimlikleri tespit edilemeyen kişilerce saldırıya uğradı.

Şüpheliler, darbettikleri Karakuş'a tabancayla ateş ederek otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kiraladıkları aracı olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta terk ederek kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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