Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cihan D. idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Hülya Türkmen'e çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Türkmen'in cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cihan D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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